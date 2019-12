El contundente gesto de Pampita cuando le preguntaron por la separación de Vicuña y China

Feliz por su luna de miel, Pampita llegó al país deseosa de ver a sus hijos y comenzar la convivencia con Roberto García Moritán, su marido. La modelo arribó esta mañana en Ezeiza donde los periodistas la esperaban para hacerle las preguntas más incisivas.

Pero además de aclarar que no está embarazada, la modelo no pudo evitar la consulta de uno de los periodistas de LAM que la interrogaron por la separación de la China Suárez y su ex, Benjamín Vicuña.

"Caro, ¿tomás como buen gesto de parte de la China Suárez anunciar su separación después de las repercusiones de tu casamiento y no durante?", tiró el cronista del programa de Ángel de Brito pero Carolina eligió por seguir de largo y no responder semejante interrogante.

Al ver este gesto, De Brito admitió que la confirmación de la separación se dio después de la boda como parte de un gesto buena onda de parte de la China. "Pampita ignoró la pregunta de la China Suárez, pero es cierto que ella decidió contar su separación una vez que pase el casamiento de Pampita. Y es un buen gesto de la China porque lo podría haber tirado en la previa del casamiento y todos le iban a ir a preguntar por esto. Nobleza obliga, estuvo bien", disparó el periodista.