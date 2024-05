Camila Deniz, la joven influencer conocida por ser la hermana de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, se unió al elenco de participantes de “Cuestión de Peso”, bajo la conducción de Mario Massaccesi.

Durante su presentación en el programa, Camila compartió con valentía el motivo que la llevó a buscar ayuda: “Quiero entrar para poder bajar de peso y salir a la calle y que no me miren como un monstruo”, expresó Camila, revelando el dolor que ha experimentado debido a los comentarios despectivos sobre su apariencia.

La hermana de Thiago relató una experiencia reciente en la que un comentario desagradable la hizo reflexionar sobre la importancia de buscar apoyo y cambiar su situación. “En mi infancia me decían ‘gorda’, ‘fea’, ‘nunca vas a llegar a nada’. Mi mamá falleció hace 12 años. Dejó una criatura de 8 días de nacimiento. Yo tenía, creo que 17, 18 años. Murió de un paro cardíaco, pero no lo supero todavía. La pérdida de mi mamá fue un golpe muy fuerte en mi vida. Sentía que me moría. Caí en una depresión y empecé a engordar. Comía y comía por angustia”, compartió con sinceridad.

Los miedos de la hermana de Thiago Medina al ingresar a “Cuestión de Peso”

Además, reveló un miedo profundo a cambiar su aspecto físico: “También tengo miedo a ser flaca y ser fea. Yo me amo como soy, me acostumbré a mi cuerpo. Sé que eso es lo que me juega un poquito en contra. A esta Camila la amo, pero sé que si hay otra para dar vuelta la página, la dejaría. La vamos a aceptar”.

Durante su primer pesaje en el programa, Camila conoció su peso inicial, que alcanzó los 139 kilos y 100 gramos. Con el apoyo del equipo de "Cuestión de Peso", se ha fijado como objetivo perder 34 kilogramos, llegando a una meta de 105 kilos.