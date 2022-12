La hermana de Thiago de Gran Hermano apuntó contra las panelistas de LAM

Camila Deniz, hermana mayor de Thiago el participante de Gran Hermano, acusó a las “angelitas” de haber publicado información falsa sobre su vida personal en la cuenta oficial de Twitter de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, y se mostró enfurecida.

En la noche que se conocieron los últimos nominados del programa, Camila estaba en los estudios de Telefé cuando se cruzó con uno de los conductores de LAM, Santiago Sposato, y le señaló que está cansada de que hablen de su vida privada en las redes.

La hermana de Thiago los acusó de haber difundido que Camila trabaja con OnlyFans, una plataforma de contenido erótico, luego de que haya hecho una publicidad de la aplicación en su cuenta de Instagram. “Primero fíjense cómo soy como persona, todos tenemos que salir adelante”, comenzó.

Desde el estudio, Yanina Latorre, quien está reemplazando a de Brito durante sus vacaciones, le respondió a Camila Deniz que nunca “la bardearon” y que siempre se preocuparon por ella y su familia, principalmente, tras el arresto del padre de Thiago. Así mismo, le recordó la vez que LAM se ofreció a regalarle entradas para ver a Lali y Camila las trató de mentirosas en un VIVO de Instagram señalando que nunca recibió las entradas.

Hermanos de Thiago celebrando un cumpleaños con la temática de Gran Hermano

“A todas las personas que me estén mirando: yo tengo una vida, yo laburo, me rompí el lomo toda mi vida desde los 12 años que estoy trabajando. No me gusta que hablen de mí, yo no soy la famosa, el famoso es mi hermano”, continuó la hermana de Thiago . Y señaló que en las redes no destacan su esfuerzo y únicamente son “insultos, insultos, insultos”.

Las panelistas de LAM le corrigieron a Camila que la información se difundió desde una cuenta falsa de Twitter que se hace pasar por la cuenta oficial del programa. A su vez, Nazarena Vélez le explicó que la cuenta verdadera de LAM tiene más de 200 mil seguidores, y no 30 mil como señaló la hermana de Thiago.