Daniela Celis confirmó el día de ayer en su programa por streaming ‘’Fuera de joda’’ junto a sus compañeros Nacho Castañares y La Tora Villar, que está embarazada, tras varios días de fuertes rumores: "Si, voy a ser mamá, y tengo una noticia más linda que esa", expresó, mientras los exparticipantes de GH se levantaban para abrazarla y felicitarla.

Luego, continuó: "Me resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos. Y no van a ser mellizos como se fue mal filtrado por todos lados, van a ser gemelos", contó. Por otro lado, están circulando especulaciones de una crisis con Thiago Medina, quien es el padre, al principio se decía que ya no estaban viviendo juntos y que Daniela habría engañado a su novio.

Sin embargo, Camila, hermana de Thiago se encargó de hablar en profundidad sobre el embarazo de Celis y lo que pasa entre ellos. En diálogo por A la Barbarossa, desmintió los rumores: "Ellos no están separados", expresó la joven, aunque no logró convencer a los panelistas del ciclo y volvieron a insistirle.

Daniela Celis y Thiago Medina

"Están alquilando chicos, juntos, no sé dónde están, pero hace rato que están viviendo juntos", volvió a responder Camila, sobre Pestañela y Thiago Medina. Aunque hasta el momento ninguno de los dos salió a aclarar que lo que verdaderamente pasa entre ellos, tras la confirmación de embarazo de Daniela Celis.

La reacción de Thiago Medina al enterarse que será padre de gemelos

Tras hablar sobre la verdad detrás de la relación de Thiago y Daniela, Camila develó cómo reacionó Thiago ante la notica de que será padre y de gemelos.

“Él está bien. Ayer le pregunté ‘¿qué sentís ahora que se confirmó el embarazo?’. Y me dijo ‘no sé, gorda’”, expresó y luego añadió: “Está contento. Shockeado, pero está contento”, develó sobre Thiago Medina

D.M