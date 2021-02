Karina Gao, la cocinera de "Flor de Equipo", salió del coma farmacológico

Luego de contraer Coronavirus, la salud de Karina Gao, la cocinera de "Flor de Equipo", el programa de Flor Peña por Telefe se fue agravando y embarazada y todo tuvo que ser internada en terapia intensiva y luego la llevaron al coma farmacológico en el Sanatorio Otamendi. La preocupación por la salud de ella y su bebé fueron muchas pero hoy hubo grandes noticias ya que la despertaron.

"Hola gente! Queremos compartir con ustedes que nos acompañaron con tanto amor en esta difícil situación que nos tocó pasar, que Kari ya salió del coma inducido", publicaron en la cuenta de Instagram de la cocinera.

Con letras grandes y emojis de corazones agregaron: Fuerza Kari y siguieron informando: "Ella y su bebu se encuentran bien, descansando y reponiéndose para poder volver con todo! Gracias por tanto amor".

Vale recordar que en su momento desde el sanatorio Karina había escrito un mensaje para alertar a sus seguidores: “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa. Les voy a pedir el último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”. Por suerte ya despertó y evoluciona favorablemente.

Nancy Pazos habló del estado de Karina Gao quien está internada en coma farmacológico

Desde su cuenta de Instagram, Nancy Pazos, compañera de la cocinera de "Flor de Equipo", Karina Gao, intentó llevarles novedades y buenas noticias a los fans de la chef del programa de Flor Peña y mediante unas líneas explicó como se encuentra ella quien está en terapia intensiva y embarazada de seis meses.

“Mensaje para el Fandom de @monpetitglouton y para toda esa gente de bien que se preocupó́ y sigue preocupando por ella. La decisión familiar es mantener su estado en la intimidad. Y nosotros eso lo respetamos. Pero también entendemos la ansiedad que provoca en mucha gente que hace cadenas de oración y tira buena vibra, tanto silencio”, comenzó escribiendo la periodista.

Nancy Pazos aseguró que la cocinera mejora: “Kari mejora día a día. Su bebé está muy bien. Ella sigue en terapia. Hace ya once días intubada y en coma farmacológico pero mejorando y eso es muchísimo. Falta poco, muy poco para que despierte”