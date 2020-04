El desgarrador momento de Carmen Barbieri: "No puedo abrazar a mi hijo"

Su cuenta de Twitter por algo se llama "Carmen la Leona". Carmen Barbieri es una mujer de la que muchos preguntan de dónde saca tanta fuerza para siempre poner la mejor cara y sentirse positiva. Su hijo Fede Bal, quien padece de cáncer de intestino, la bautizó así después de verla luchar muchísimos años al lado de Santiago Bal y sus enfermedades.



Pero la actriz, a pesar de mostrarse fuerte como una fiera, siente tristeza y dolor. En diálogo con CARAS, Carmen contó cuál es su estado de ánimo y relató cómo en los últimos dos años la vida le asestó golpes durísimos y le planteó un escenario nefasto contra el que ella pelea día a día.



"Es verdad que soy fuerte, por algo Fede me dice siempre que soy una leona, pero sabés que por dentro no puedo más. ¿Vos entendés que no puedo abrazar a mi hijo? ¿Sabés lo que significa no poder contener a tu hijo en un abrazo de madre, lleno de amor, de esperanza, de coraje? Es muy duro, muy duro", comenzó contando Carmen mientras intenta que no se le quiebre la voz

Desde que se desató la propagación del Coronavirus en la Argentina y más aún desde que se declaró la cuarentena nacional, Carmen quedó en su casa y Fede junto a su novia Sofía Aldrey en la casa que ella le regaló en las afueras de Buenos Aires.



La llegada del Coronavirus también es una preocupación para Fede, que al padecer cáncer, el actor pasó a pertenecer a la población de alto riesgo y su aislamiento debe ser mucho más cuidadoso. Es por eso que Carmen no puede tener contacto con su hijo. Se ven cuando Fede pasa por la puerta de la casa de su madre antes de ir a sus sesiones de rayos y quimioterapia y se saludan por intermedio del vidrio del auto de Fede, colocan sus manos, charlan un poco, pero los besos y abrazos deben esperar.



"Me siento desgarrada por dentro, obvio que estoy fuertísima para afrontar el tratamiento con Fede. Pero no te olvides que a mi la vida me viene castigando desde hace dos años, primero se murió mi mamá, al año siguiente se murió Santiago, y empezamos este año con el cáncer de Fede. ¡Es mucho! No termina de sanar una herida que ya aparece otra", concluyó Carmen, quien a pesar de todo sigue luchando junto a su familia como una verdadera leona y comparte sus sentimientos.