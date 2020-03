La palabra de Fede Bal tras sus primeras sesiones de rayos y quimioterapia

Esta semana que pasó realmente fue el primero de muchos desafíos que deberá afrontar Fede Bal en un largo camino para intentar vencer al cáncer de intestino que hace muy poco tiempo le diagnosticaron. El actor, hijo de Carmen Barbieri y el recordado Santiago Bal (quien falleció en diciembre de 2019), comenzó el pasado miércoles con sesiones de rayos y quimioterapia en el Instituto Alexander Flemig y seguirá haciéndolo durante varia semanas más.

Aislado completamente (ya que por su enfermedad es considerado un paciente de riesgo ante el avance del Coronavirus) junto a su novia, Sofía Aldrey, con quien convive en la casa que le regaló Carmen en las afueras de Buenos Aires, el actor se trasladó en su auto particular hasta el el centro ubicado en el barrio de Colegiales y antes de comenzar pasó a saludar, mediante el vidrio de su vehículo, a su madre y se mostró de muy buen ánimo y con una gran fortaleza para enfrentar todo el proceso.

Luego de su primera semana, Fede en diálogo con CARAS Digital y aunque no tenía muchas ganas de hablar y contó su experiencia en sus redes sociales dejó una reflexión para aquellos que lo quieren y están pendientes de su salud: "Ya que tengo la oportunidad de llegar a muchas personas mediante este medio quería primero agradecerles todo el apoyo y la fuerza que recibí. Quiero aclarar que estoy bien, estoy fuerte de ánimo, he salido un poco cansado de los tratamientos así que cuando vuelvo a casa aprovecho para descansar. Almuerzo y me meto en la cama un rato. El mensaje quiero transmitir y quiero resaltar es que estoy confiado, esa es la palabra justa y que describe cómo me siento", dijo Fede.

¡Fuerza!