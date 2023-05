Jorge Rial se encuentra recuperándose de su salud tras el colapso cardíaco que sufrió durante sus vacaciones en Colombia. En medio de las especulaciones sobre su estado y mientras se espera que regrese al país en un avión sanitario, se comenzó a hablar sobre los motivos que habrían desencadenado este episodio tan grave en el periodista.

En "Mañanísima", el programa que conduce Carmen Barbieri hablaron del tema, de los cuidados con personas que sufren de problemas cardíacos y deslizaron la posibilidad del uso de viagra, teniendo en cuenta que surgió la versión de que Rial estaría viviendo un nuevo romance con una joven llamada María del Mar Ramón.

“Más allá del habano, hay otras cosas. Es lo que comés, tomás, el stress. También yo le pregunté a un médico, en general no en particular por Jorge, qué pasa con la gente que por ahí toma viagra. Que son esas pastillas y no se habla mucho del tema. Porque muchos hombres las consumen, pero los que tienen problemas de corazón, un doctor les tiene que recetar en qué nivel”, expresó Estefi Berardi, instalando el tema.

En ese momento, Carmen intervino y aclaró algunos puntos, pidiendo que las hijas del conductor no se molesten con las especulaciones que estaban deslizando en el programa. “Hay otras pastillas, parecidas al viagra, pero que son para gente con problemas cardíacos. Igual, por favor, que no se enojen Morena, Rocío o Jorge, ni nadie porque nosotros hablamos del tema del viagra. Fue una acotación en general, no tiene nada que ver con él", se escudó.

"No estamos diciendo que él toma ¡Ni lo pensamos! Y digo esto para que después no le llegue a él que hablábamos de él”, aclaró Barbieri.

Quién es María del Mar Ramón, la mujer que acompañaba a Jorge Rial en Colombia

Días atrás, Analía Franchín y Lio Pecoraro dieron detalles sobre la nueva situación sentimental del periodista. “Chicos, no está mal decir que tiene una novia, sino parece que estamos diciendo que está con Bin Laden. Estaba con una señorita. No pasa nada”, lanzó la panelista y Pecoraro agregó: “Hace bastante tiempo se dice que Jorge está saliendo con una persona que es colombiana. Está en todo su derecho porque está divorciado”.

Más adelante, en Intrusos revelaron la identidad de la supuesta nueva novia de Jorge Rial, María del Mar Ramón.

Según contó Maite Peñoñori, María es una escritora de 30 años, que vive en Buenos Aires desde 2012 y nació en Bogotá, Colombia. La mujer es autora de dos libros y estaba en Bogotá para participar de la Feria internacional del Libro.

La nueva novia de Jorge Rial también es fundadora de una ONG que se llama Red de Mujeres y un colectivo en su país que se llama Las Viejas Verdes. "Ella tenía pautada actividades laborales que las siguió desarrollando pese a lo sucedido", contó Maite.

