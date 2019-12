Por qué Charlotte Caniggia no estará en la revista de Flor de la V

Charlotte Caniggia dio marcha atrás y se bajó de la temporada de verano. La hija de Mariana Nannis iba a ser parte de una revista que, con tal de tenerla, había decidido pagarle un altísimo cachet y ponerle chofer privado. Esto generó mucho malestar en la producción del espectáculo, especialmente porque la morocha ya había firmado el contrato y había comenzado el ensayo.

"Había firmado pero tuve mis dudas y decidí no hacerlo. Estaba muy buena la oferta, de verdad, pero no lo voy a hacer", dijo con incomodidad cuando Marcelo Tinelli le preguntó por el tema. "En estos momentos, me hace falta estar con mi familia, con mi mamá".

"Necesito estar ahí, con los míos. La plata no me importa en este momento, quedará para otra oportunidad", cerró. Al ver que se ponía triste, Marcelo Polino la contuvo: "Su sueño era ser vedette y decidió renunciar a él porque su mamá la necesita. La gente tiene una imagen frívola de ella pero esto habla muy bien de ella".