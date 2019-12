Chechu Bonelli hizo una jugada declaración que fue repudiada en las redes

Chechu Bonelli armó un verdadero revuelo luego de una entrevista en la que se refirió a su historia de amor con Darío Cvitanich. La modelo y periodista confesó que "dejó todo por amor" cuando decidió irse a Europa a acompañar al papá de sus dos hijas.

"Fue una buena decisión. Vivía tanto para mi laburo que creo que si no me iba con él y apostaba por el amor, hoy sería una terrible solterona, dedicada cien por ciento a su trabajo", dijo la modelo en una nota para La Nación pero sus dichos no tuvieron buena recepción.

En Twitter se convirtió en Trending Topic porque muchos usuarios tildaron ese comentario como machista. "Leyendo la nota de Chechu Bonelli, me da pena todo en general. Siempre busca la aprobación de su papá, que su marido la admire, piensa que el sufrimiento por amor es parte de cualquier mujer y que las mujeres son todas prejuiciosas. Chechu, ¡El feminismo te espera cuando quieras!", fue uno de los comentarios de las seguidoras.

"Chechu Bonelli llama "jugársela por amor" al hecho de haber dejado proyectos y objetivos propios de lado para estar en pareja y no quedarse soltera. Que sé yo, para mi jugársela por amor es elegir estar con alguien que suma a tu vida, no para cumplir un mandato social machista", sumó otra.

"A mi lo de Chechu Bonelli me parece un horror pero digamos que es un discurso muy común. De hecho, ¿a cuántas nos dijeron que teníamos que bajar el tono porque sino nos íbamos a morir solas? ", dice otra de las reflexiones.

