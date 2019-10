La terrible chicana de Maxi López a Mauro Icardi sobre Wanda Nara

Wanda Nara y Maxi López a seis años del escandaloso divorcio se siguen sumando capítulos a esta historia. Ahora el futbolista se refirió a Mauro Icardi, su examigo y actual esposo de su ex, con un filoso comentario en las redes.

Hace un par de días el futbolista se sinceró, en un programa radial en donde habló de la posibilidad de perdonar a Icardi: "Sí, yo no tengo problemas con nada. Mi objetivo en mi vida, más allá del fútbol, hablando como ser humano, es tratar de buscar y darle la felicidad a mis hijos. El único objetivo que tengo es ese; lo demás para mí ya pasó. Es una página que ya di vuelta hace tiempo y no me estresa para nada".

Entre las grandes repercusiones que generaron sus dichos, una cuenta italiana de Instagram replicó las declaraciones del actual jugador del Crotone y Máxi hizo una tremenda declaración en los comentarios.

"Además de perdonar, agradezco que se haya llevado a W…", disparó el ex esposo de Wanda, generando varias reacciones de los seguidores de esa red social.