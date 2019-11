La reacción de Pampita ante versión de que Benjamín Vicuña extraña su vida con ella

Tras su casamiento, Pampita contó todos los detalles de sun fin de semana con Roberto García Moritán en su programa Pampita Online.

Al relatar parte de su historia de amor, la top reveló que a la semana de conocer a su actual marido se encontró redecorando los cuartos de los hijos del empresario. “A mí me encanta la decoración y ocuparme de esas cosas así que íbamos juntos a comprar acolchados, almohadas y la gente no entendía nada”, contó entre risas.

Después de escuchar eso, Gabriel Oliveri pidió la palabra y dejó a todos anonadados con su comentario: “Le quiero decir a Caro, que ella es tan organizada, tan divina, hace tanto y les da tanto a sus parejas, como ella dice que no se guarda nada, que después cuando Caro no está… la extrañan. Eso pasa”.

Oliveri hacía clara referencia a los trascendidos que giran alrededor de la crisis de su ex, Benjamín Vicuña, y la China Suárez, que aseguran que el actor extrañaría la vida que tenia junto a la modelo y sus tres hijos.

Sorprendida y un tanto incómoda, la conductora sonrió, cerró los ojos, moviendo la cabeza negando la situación: “Voy a cambiar de tema, voy a cambiar de tema”. De fondo se escuchó a una de sus panelistas decir “humillados” y a Puli Demaría acotar “y lo ven por Instagram”.

En medio de la noticia de la supuesta separación de Vicuña y la China, Ángel de Brito había contado: “El orden fue un punto de quiebre en la relación: el ocuparse de las cosas y la rutina. Él es muy perfeccionista y ella es una desbolada. Eso con Pampita no le pasaba. ¿Qué te parece si yo te digo que en algún momento dijo 'esto con Pampita no me pasaba'?’”.