Cinthia Fernández liquidó a Baclini: "El desubicado es él si se sigue exponiendo"

Invitada a Pampita Online, Cinthia Fernández volvió a hacer hincapié en su mediática ruptura con Martín Baclini y en la polémica que se generó alrededor. "Sufrí mucho. Hubo situaciones que no estuvieron buenas. Fue una gran desilusión para mí", dijo la panelista.

Pese a su dolor, la morocha fue contundente a la hora de definir la actitud de su ex y lo trató de mediático: "El desubicado es él si se sigue exponiendo".

Además, Cinthia confesó que, aunque le desea que sea feliz, quedó muy dolida porque Baclini no le contó que participará en el Bailando: "Me dolió que a él lo llamarán y aceptó de una". Profundizando en el tema y teniendo en cuenta que el empresario participará del certamen junto a su actual novia, Agustina Agazzani, Fernández disparó a pura ironía: "No entiendo la situación. Con la chica no tengo nada, es una chica de 20 años que vio la oportunidad. No es para juzgarla", cerró.

