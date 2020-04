Cinthia Fernández reveló el particular apodo que le puso a Baclini

La polémica entre Cinthia Fernández y Martín Baclini no tiene paz. Después de varias acusaciones cruzadas, la ex pareja llegó a instancias judiciales y su vínculo no tiene vuelta atrás.

En diferentes ocasiones, la panelista de LAM admitió que el empresario llegó al mundo de la fama gracias a ella y reveló el curioso apodo con el que decidió llamarlo.

Baclini dio una entrevista para Radio Mitre donde se refirió a las recientes polémicas. “Todo lo que ocurre hoy no es la verdad” fueron las palabras del empresario que generaron la reacción de su ex. Al ver esta frase en las redes sociales del medio, Cinthia salió al cruce y agradeció a sus seguidores por defenderla. “Igual amo la gente bardeando a Cartonclini”, disparó la bailarina en la red social.