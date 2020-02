Cinthia Fernández respondió a las chicanas de Yanina Latorre tras su salida de LAM

La salida de Cinthia Fernández de Los ángeles de la mañana, luego de que Kariana Iavícoli regresara de sus vacaciones, desató un nuevo cimbronazo entre la morocha y Yanina Latorre.

Si bien la rubia tenía una buena relación con Cinthia, todo se fue poniendo cada vez más áspero entre ambas luego de los cruces en el programa y las burlas de Latorre por el conflicto entre la bailarina y su ex, Martín Baclini.

Tras la salida de Cinthia del programa, Yanina volvió a disparar contra su excomáñera cuando le dijo a Ángel de Brito: “¿Ya bajaste a Cinthia del chat de WhatsApp?”. Con sorpresa, el conductor respondió: “¿La tengo que bajar?”.

Tras escuchar los dichos de su colega, Fernández no tardó en responder y a través de Twitter escribió: "No entiendo cual es el sentido de festejar q alguien se queda sin laburo ..... no hay q escupir para arriba".

No entiendo cual es el sentido de festejar q alguien se queda sin laburo ..... no hay q escupir para arriba👍🏽 — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) February 3, 2020