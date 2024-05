Cinthia Fernández dejó a todos sorprendidos al compartir una experiencia sobrenatural que vivió mientras ambientaba una sala de escape con temática de terror. En un relato espeluznante, la modelo reveló cómo una aparentemente inocente actividad se convirtió en una escalofriante experiencia paranormal.

Cinthia se encuentra inmersa en un nuevo emprendimiento relacionado con la ambientación de salas de escape, y decidió incursionar en el género del terror al colocar una Ouija como parte de la decoración. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto emocionante pronto se tornó en una pesadilla para la modelo.

La revelación de Fernández en sus redes sociales dejó a sus seguidores con la piel de gallina. "La sala que preparamos creo que es peor que la película. Para que entiendan, yo ya no puedo entrar sola del cag... que me da la escenografía. Además de eso, se me abre una puerta de una de las habitaciones sola naturalmente", compartió Cinthia, describiendo el terror que experimentó al trabajar en el proyecto.

La preocupación de Cinthia Fernández por el evento paranormal

Lo que más preocupó a la mediática fue el descubrimiento de que la sala de escape que estaba creando podía exponer a los clientes a una experiencia paranormal real. "Necesito charlar con ustedes una cosa... En el escape hay una sala que se llama Ouija, o sea... para empezar a jugar tienen que decir la frase, que no la voy a decir acá en mi casa", expresó Fernández, visiblemente inquieta.

Ante la preocupación de que la actividad pudiera desencadenar fenómenos paranormales, Cinthia consultó a sus seguidores sobre la posibilidad de que la Ouija se convirtiera en una realidad. Sin embargo, encontró una solución para evitar cualquier riesgo: cambiar la frase necesaria para iniciar el juego.

A pesar de la situación alarmante, Fernández mantuvo su sentido del humor al reconocer la ironía de la situación. "Me estoy dando cuenta de que ninguna sala de escape tiene esa temática. Tienen un montón, pero de Ouija no hay ninguno. Pues, claro. No, chicos, estoy en crisis", compartió entre risas nerviosas.

