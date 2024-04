Cinthia Fernández usa sus redes sociales para mostrar su día a día, también para exhibir su lado más sexy y además su faceta cómica. La modelo en esta oportunidad se animó a hablar de la frecuencia con la que tiene relaciones sexuales, siendo que desde hace tiempo no está en pareja.

En muchas oportunidades, la expanelista de LAM explicó que tiene muy poco tiempo para ella ya que se hace cargo sola de sus tres hijas y trabaja mucho tiempo. Por eso, su vida amorosa se ha visto obstaculizada y no es lo que Fernández ha priorizado.

Así fue que hizo un video para su cuenta de Instagram y escribió: "Fui al ginecólogo a hacerme una ecografía y el resultado fue grave”. Al mostrar la hoja con los resultados se pudo ver que había dibujado una tela de araña, haciendo referencia al tiempo que lleva sin tener relaciones sexuales. “Un mal diagnóstico no impide una sonrisa”, agregó.

Las reacciones al video de Cinthia Fernández

Algunos de sus seguidores festejaron el chiste: "Se ve q fuimos al mismo ginecólogo", "Es un chiste nada más, ella no tiene la culpa de las personas q han tenido un mal diagnóstico", "Qué genial que sos", "Amo tu creatividad, Humor siempre no importa que pase", "Cosas que pasan cuando te amas y ya no es con cualquiera", entre muchos otros comentarios que celebraron su humor.

Mientras que otros criticaron a Cinthia Fernández por haber utilizado la salud como medio de humor: "No le queda bien hacerse la santita", "Odio el humor negro y menos con la salud....pavisima", "Esta muy quemado ese chiste ,y con la salud no se jode!", entre otros comentarios.