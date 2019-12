Tras sus polémicos dichos, Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona llevan a juicio a Matías Morla

No hay paz. Las internas entre el clan Maradona siguen más caldeadas que nunca y ahora se conoció que Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona iniciaron acciones legales contra Matías Morla, abogado de Diego Maradona.

Pese a que la familia se mostró en una foto en donde se los ve muy sonrientes, lo cierto es que la empresaria y sus hijas le harán juicio al letrado tras sus polémicos dichos en donde manifestó que no estaba arrepentido de asegurar que Claudia es una ladrona. “Eso es lo que opina Diego, y lo que está en las causas. (Las tres) Están imputadas de defraudación con cuentas no declaradas en el exterior y eso se llama robar. La causa está también en los Estados Unidos y lo dice el abogado de Miami. Como Diego tenía prohibida la entrada a Miami, ellas compraron departamentos en ese Estado. Armaron una sociedad para comprar esos departamentos y Dalma y Giannina eran tesoreras, con 13 y 12 años de edad. No es un invento mío. Las causas dicen que Claudia se quedó con patrimonio del matrimonio y todas las investigaciones llevan a eso. Claudia robó a favor de Dalma y Giannina. Recordemos que tienen más hermanos. Y tiene los mismos derechos: Diego Fernando, Diego Jr y Jana, quien estudia y tiene que viajar en colectivo cuando la otra tiene ascensor en su casa. Pasa que Jana no tuvo una madre que robó por ella", dijo Morla.

Por esta declaración y su largo historial de enfrentamientos públicos, en donde se han lanzado diversas acusaciones, Claudia, Dalma y Gianinna le solicitaron al abogado Juan Manuel Dragani que iniciara una querella por injurias, acción que fue ratificada este martes por el Tribunal que lleva adelante la demanda.

De acuerdo a lo que informa el sitio Teleshow, ambas partes se reunieron en audiencia, aunque Morla no estuvo presente sí lo hizo su representante, Guillermo Smith, quien dijo que no buscan conciliar. Por su parte, la empresaria y sus hijas solicitaron la suspensión de la matricula de Matías para evitar que siga ejerciendo su profesión. Las mujeres llegaron a esta determinación luego de entender que el letrado no está dispuesto a disculparse publicamente por sus dichos.