Claudio Caniggia se confiesa por primera vez: "Sofía es la mujer que buscaba"

A seis meses de haber oficializado su relación, Claudio Paul Caniggia (52) y Sofía Bonelli (26) le confirmaron a CARAS su compromiso para la primera semana de noviembre en Tulum, México. La pareja viajará el 2 de noviembre a tierra azteca donde el ex futbolista le entregará a la modelo el anillo con una piedras preciosa realizado por un joyero y orfebre mexicano. La ceremonia será íntima, sólo con algunos amigos y familiares de ambos. “Desde que nos conocimos supimos que esto era algo fuerte. No podíamos estar el uno sin el otro. Hoy queremos celebrarlo junto a nuestros íntimos. Estamos muy felices y con ganas de ir a fondo. Nada nos detiene”, le dijo Sofía a CARAS, mientras que el ídolo también le dedicó unas palabras a la mujer que eligió para compartir su vida: “Yo estaba sólo y ella apareció en el momento justo en mi vida. La verdad es que no tengo palabras para describir cómo se porta conmigo y cómo superó todo esto.... no fue fácil. Sofia es una chica fuerte, compañera, me cuida. Es la que yo buscaba”. La pareja no descarta realizar un festejo familiar en Henderson, la localidad de la provincia de Buenos Aires de donde es oriundo Caniggia. Esta semana, El Pájaro se reunión con primos y tíos en Buenos Aires y surgió la idea de celebrar el compromiso en su ciudad natal.

En paralelo, continúa el conflicto con Mariana Nannis y una separación de hecho que aún no tiene divorcio ni división de bienes. Por eso, habrían optado por el compromiso hasta tanto se resuelva la cuestión legal. Lejos de quedarse anclados en la guerra, la periodista y el ex delantero hoy apuestan al amor.