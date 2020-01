Clima astrológico para el jueves 16 de enero

Hoy y mañana la Luna se encontrará de tránsito por el signo de Libra la balanza se inclina a favor de las acuarianas, Geminianas y Librianas. La competencia en el trabajo resulta un incentivo para salir de la zona de confort y ampliar los horizontes laborales. El Sol, Jupier, Saturno y Plutón transitan en Capricornio acompañando los proyectos de los tres signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio. Buena relación con jefes y superiores. Posibilidad de ascenso

HOY ES ESTRELLA RITMICA AMARILLA en el Calendario Maya

Tu misión puede ir cambiando a lo largo de tu vida.

Tu vida está en movimiento, tu destino no está sellado. Cumples con una misión y el Universo te adjudica otra. No dejes que tu mente te encasille. Es cierto que a veces el Universo nos indica una dirección, pero en ocaciones sobre la marcha, cuando el Creador ve tu desempeño, siente que puedes ofrecer un servicio mayor a tus hermanos, entonces te readjudica nuevas misiones. Por eso no te aferres a ideas preconcebidas, fluye, escucha todos los días lo que el Universo quiere de ti. Haz lo que sientas ahora y estarás cumpliendo con tu misión de hoy. Dando tu siguiente paso, llegarás a cubrir grandes distancias.

AFIRMACION DEL DIA

Soy algo mucho más grande de lo que creo. Me expando y confío en que el Universo tiene planeado para mi, planes mucho más grandes de lo que yo puedo imaginar.