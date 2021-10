Como Messi y Antonela: la historia de amor de Gino de "Bake Off"

Gino “El Gaucho” Minnucci, se convirtió en uno de los concursantes más carismáticos de esta nueva temporada de "Bake Off". El joven de 22 años es estudiante de ingeniería eléctrica y aficionado por la pastelería pero además tiene una historia de amor digna de una novela romántica.

Fue Paula Chaves quien en la noche del miércoles logró conocer el romance que mantiene Gino. En una de sus típicas charlas con los participantes, la conductora quiso saber sobre la vida sentimental del joven.



Como la temática de esa gala se prestaba a hablar de amor, ya que se centraba en una “cita romántica”, Paula mencionó a Fátima, la joven con quien Gino sale hace un tiempo y que días atrás era mencionada en el reality. “¿Y hace cuánto que están?”, le consultó la conductora. “Somos amigos de toda la vida, desde salita de 3 más o menos”, reveló aunque aseguró que no son novios formales.

“Ay no, me vuelvo loca, como Messi y Antonela”, acotó Chaves ante la verguenza de Gino que intentaba evadir el tema a toda costa. “¿Y cuándo fue que te diste cuenta que Fati ya no es más la amiguita del jardín?”, siguió la modelo. “Hace como tres meses con un Gin de más”, respondió el concursante fiel a su estilo.



"Me considero romántico, pero nunca me había enamorado”, arrojó luego sorprendiendo con su declaración.

"Bake Off": Osvaldo Gross hizo un picante comentario sobre Damián Betular

Luego del éxito de las dos temporadas de MasterChef Argentina, Damián Betular se ganó el corazón del público y fue convocado nuevamente para ser jurado en "Bake Off Argentina". En una entrevista, su colega y ex profesor, el famoso pastelero Osvaldo Gross, apuntó contra el famoso pastelero del Palacio Duahu.

El director de Pastelería del Instituto Argentino de Gastronomía (IAG), Osvaldo Gross tiene más de 30 años de carrera en la gastronomía, y en una entrevista con Clarín fue muy duro con sus dichos sobre su ex alumno, Damián Betular (una de las grandes revelaciones de los realities en la pantalla de Telefé).

Al referirse a su ex alumno, el jurado de Bake Off Argentina, Damián Betular, el director de Pastelería del IAG aseguró: "Es un buen pastelero, pero hay cientos como él en la Argentina. Eso es lo malo de los realities, que muchas veces se empiezan a crear estrellas a partir de la aparición en la pantalla abierta y hay mucha gente súper talentosa que hace el trabajo muy anónimamente y les cuesta mucho más abrirse camino, inaugurar un negocio, triunfar y demás. Desde ese punto de vista, es muy injusto para ellos".

VO