A pocos días de la tan esperada final de La Voz Argentina, Telefé está preparando todo para lanzar la segunda temporada de Bake Off. Con Paula Chaves en la conducción, el certamen de cocina será evaluado por los jurados Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen. En una entrevista con Catalina Dlugi, la chef reveló un dato desconocido sobre esta nueva temporada.

Dolli Irigoyen reveló una picante regla para Bake Off

“¡Cada vez falta menos! MUY PRONTO vuelve #BakeOffArgentina con la conducción de @paulitachaves y con Pamela Villar, Damián Betular y @DolliIrigoyen de jurados ¡No te lo pierdas!” dice la promoción en redes sociales que publicaron desde la cuenta oficial de @cocinatelefe.

“Bake Off va a estar al aire a mediados de septiembre, no hay fecha todavía. No falta nada" comenzó diciendo Dolli en diálogo con Agárrate Catalina por la Once/Diez; y agregó: “Cada día sale el pastelero del día y se lleva cinco minutos de premio para el día de la eliminación”.

Irigoyen profundizó sobre la complejidad de la disciplina de pastelería y comentó: “La pastelería es exactitud, es una alquimia perfecta, los sabores tienen que estar bien definidos, los tiempos de cocción son fundamentales. A veces tres minutos más o tres de menos te cambia la torta. En un pollo al horno, un poquito más no pasa nada. Hay que estar con mucha concentración en la pastelería”.

El certamen, que no tiene fecha confirmada de inicio, contará con 14 participantes con distinto grado de experiencia. “Va a pasar de todo, hay que estar atentos. Un día sale el mejor y al otro día se le derrumbó la torta” cerró Irigoyen.

Revelan el premio que recibirá el ganador de Bake Off:

Las cocinas de Telefe vuelven a encenderse para recibir, en esta oportunidad, al reality de pastelería amateur: “Bake Off”. Mientras la convocatoria de participantes avanza, se dio a conocer la cifra que se llevara el vencedor del certamen.

Duplicando el monto recibido por el ganador de la edición 2020 del reality, y más que lo que se llevó Gastón Dalmau tras ganar “MasterChef Celebrity 2”, quien se alce con el trofeo del mejor pastelero amateur de la argentina se adjudicará, además, un millón y medio de pesos. Una cifra que atrajo la atención de todos y que puso en alerta a las redes que, como en la edición anterior, estar atentos a que los participantes sean amateurs y no profesionales como sucedió con Samanta Casais que, en medio de la polémica, se vio obligada a renunciar al premio y entregárselo a Damián Basile.

