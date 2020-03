Conocé el costado solidario de Martín Baclini

Hasta que conoció a Cinthia Fernández y se puso de novio con ella, Martín Baclini era un exitoso empresario rosarino que no tenía exposición y tampoco la buscaba. Pero su romance, el gran amor que lo vinculó a las hijas de la bailarina, la ayuda económica para la educación de ellas y su aparición en el "Bailando" junto a su novia lo llevaron a estar casi todo el 2019 en el centro de la escena.

Y aunque finalmente en julio del año pasado se separó de Fernández -a pesar de ello siguieron bailando juntos- su popularidad no decreció. Siete meses después de la separación, recién ahora blanqueó su relación con quien será su compañera de baile en el "Bailando 2020", Agustina Agazzani.

Mientras hace la cuarentena en su casa, CARAS Digital se contactó con él para saber qué sentía y cómo llevaba adelante su reciente relación luego de haber estado solo mucho tiempo tras romper con Cinthia. "La verdad que con Agustina nos conocemos hace semanas, es muy pronto para hacer una evaluación y expresar lo que siento. Me parece que hay que dejar que las cosas fluyan y no hacer pronósticos o adelantarse a los hechos. Hay que ir con tranquilidad por la vida. Ese siempre fue mi estilo y fijate que recién vuelvo a estar con alguien siete meses después de haber terminado una relación. Me gusta ser respetuoso", contó Martín a este portal.

Y reveló un costado desconocido de su personalidad: "Durante el año pasado doné mi sueldo del bailando al comedero que me tocó y lo que me sobraba lo gastaba en hornos, microondas, alimentos, heladeras, todo mi sueldo gasté. Este año aún no lo hablé con la producción pero quiero que mi sueldo sea completamente donado al lugar que se me asigne el sueño. Yo no necesito la plata y quiero ayudar al 100 por ciento", contó Martín.

"El año pasado me querían contratar marcas y yo no me animaba a ser modelo porque no lo soy, pero pensando entendí que quizás a través de esta exposición puedo generar conciencia y cualquier marca que me quiera contratar les avisó que yo cambio mi sueldo, mi caché por alimentos no perecederos para donarlos a diferentes comedores que elija la marca, a quien quiera. Quiero ponerme a disposición de cualquier marca a cambio de alimentos para quienes más lo necesiten, fundaciones, hogares, merenderos. No quiero cobrar un solo peso, quiero que me ayuden con alimentos a ayudar", explicó a Caras Digital.