Covid en ShowMatch: Marcelo Tinelli hizo un contundente descargo tras los casos de contagio

En medio de las feroces críticas de usuarios en las redes y de detractores, y tras la confirmación de nuevos contagios en ShowMatch, Marcelo Tinelli se volcó a sus redes sociales e hizo un contundente descargo sobre las medidas que toman desde su productora para sacar adelante el ciclo que conduce sin que corra riesgo la salud de los trabajadores.

“A raíz de las informaciones que circularon en las últimas horas, desde LaFlia queremos aclarar que los casos positivos de COVID-19 que involucran a trabajadores de la productora no se dieron de forma simultánea como producto de una negligencia, sino que han ido apareciendo alternadamente en las últimas semanas, incluso desde antes de que ShowMatch saliera al aire”, comenzó el conductor a través de Twitter.

"En cada caso hemos aplicado los protocolos de aislamiento recomendados”, aseguró y agregó: “No estamos ajenos a la ola de contagios que atraviesa el país ni exentos de los riesgos de contraer el virus fuera del ámbito laboral, más allá de todas las medidas preventivas que venimos tomando y de los más de cien hisopados por día realizados entre trabajadores de producción, técnica y artística", aseveró en otro párrafo.



Por último, cerró: "Seguiremos cuidándonos y tratando de alegrar la noche de los argentinos en este difícil momento que nos toca pasar”.

Los contagios en ShowMach

La novedad sobre los contagios en el programa que conduce Marcelo Tinelli llegó cuando Marcela Tauro reveló: "Tengo confirmados seis casos de covid positivo en el programa de Marcelo Tinelli", comenzó la periodista. "Son bailarinas y Guillermo Hoppe y su mujer, que es productora de LaFlia. Ojo, no es Federico que es el productor ejecutivo, aclaro sino Guillermo. Son contagios en el grupo y me dicen que serán reemplazadas las bailarinas y la productora, que no están yendo...", agregó ampliando la información.

Tras la novedad y en medio de la incertidumbre, Ángel de Brito confirmó desde sus redes y llevó calma: “Son 9 casos positivos de Covid en ShowMatch, 6 bailarinas y 3 productores. Se aisló a todo el staff de bailarinas, y a todos los contactos estrechos de los 9 casos. Por suerte, todos con síntomas leves”.

Las criticas en redes tras la vuelta de ShowMatch y la defensa de Marcelo Tinelli

Con la emisión del primer programa de ShowMatch, las críticas no tardaron en llegar por más que Marcelo Tinelli haya repetido hasta el cansancio que se habían tomado todas las medidas preventivas para evitar el COVID, que todos los que estaban en el estudio se habían hecho los hisopados correspondientes e incluso tanto él como otros, habían sido testeado en 2 oportunidades en un mismo día, dando a entender que los cuidados habían sido extremos.

Además, Tinelli había aclarado que el programa fue grabado por cuadros y escenas de no más de 33 personas como se lo permitieron las autoridades sanitarias. "Nosotros no sabemos de esto, sabemos lo que nos dice las autoridades sanitarias y respetamos rajatabla todos los protocolos", remarcó Marcelo Tinelli en su defensa.

Sin embargo fueron muchos los que en las diferentes redes sociales y hasta en los medios de comunicación, hicieron una fuerte crítica contra ShowMatch y a sus responsables.

VO