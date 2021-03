Cuál es el origen de Belisario, el nombre que eligió Juana Repetto para su bebé

Juana Repetto está viviendo una etapa de plena felicidad e incertidumbre por la llegada de su segundo hijo.

La actriz de 31 años espera ansiosa la llegada del niño y comparte a diario su evolución con sus seguidores. Con la compañía de Toribio, su primer bebé, la hija de Reina Reech difunde sus cuidados y hasta el momento en el que se realizó la ecografía 4D junto a su reciente marido, Sebastián Graviotto.

"Feliz día a mi niño por nacer. ¡Te amamos bebucho!", escribió Juana Repetto en el post donde se ve perfectamente la carita del niño.

Pero antes de este avanzado estadío, la joven también generó una verdadera repercusión cuando anunció el nombre elegido: Belisario.

Mediante Instagram, Repetto contó cuál era el sexo y el nombre del pequeño. "Siempre dije que iba a tener todos varones y… acá vamos por el segundo", reveló en sus Instagram. "Estamos felices. Bienvenido Belisario", agregó.

Esta elección provocó una serie de comentarios entre sus followers por la originalidad y muchos consultaron por su significado. En este caso, Belisario es de origen griego y deriva de Belis que signfica “dardo, flecha”.

Juana Repetto confesó lo "difícil" que es su segundo embarazo

Juana Repetto se sinceró con sus seguidores y confesó lo difícil que es atravesar su segundo embarazo. Aunque con Toribio decidió ser mamá soltera, con Belisario las cosas se le complicaron aún más.

En un extenso post, la actriz mostró su panzota y expresó sus miedos y sensaciones. "Este embarazo se me hizo mucho más difícil, si. Me agarró después de varios años de verme y sentirme muy bien con mi imagen, lo que generó que me costara mucho más aceptar los cambios en mi cuerpo. Cambios que hoy abrazo, por suerte! Pero me generaron momentos de enojo y angustia conmigo por no “estar pudiendo” (con que es la pregunta, no?)", reflexionó.

"También se sumó que quise aprovechar los últimos meses de hijo único de mi Torillo para disfrutarlos a pleno y probablemente me exigí de más. Lo que me generó agotamiento, menor paciencia y eso con un niño no lleva a buen puerto, menos aún con un mini terremoto como el mío. De todos modos se que ha gozado y recordará con mucha alegría esos meses que con tanto amor planifiqué para el ", agregó.