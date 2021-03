Juana Repetto mostró la carita de su bebé en camino

Juana Repetto está en su mejor momento esperando la llegada de Belisario, el hijo que tendrá junto a su esposo, Sebastián Graviotto.

La actriz, quien suele mostrar detalles de su vida privada en las redes sociales, compartió un divertido momento junto a su pareja mientras intentaba hacerse una ecografía 3D para ver la cara de su bebé por nacer.

En un video, que subió a Instagram stories, la hija de Reina Reech exhibió la carita a Belisario. “Esta situación para que se vea el bebé, ¡no!”, se le escucha decir al médico que los atiende mientras se la ve a Juana en una extraña posición intentando que su futuro hijo se mueva.

“Gracias por regalarnos una fotito del gordo que no se ha dejado ver a pesar de que lo dejé todo”, agradeció Juana y luego publicó una captura de lo que pudo observar de su carita, “¡Feliz día a mi niño por nacer! Te amamos bebucho”, destacó la joven.



Juana Repetto confesó lo "difícil" que es su segundo embarazo

Juana Repetto está en la recta final de su segundo embarazo. La actriz ya es madre de Toribio, de cuatro años y medio. En aquel momento la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto había anunciado su decisión de ser madre soltera y recurrir a un tratamiento de inseminación artificial. Si bien en esa oportunidad afrontó todo sola, ahora ella sostiene que esta segunda gestación está siendo mucho más difícil.

Fiel a su estilo y con la intención de ayudar a sus millones de seguidores, la esposa de Sebastián Graviotto hizo un largo posteo en Instagram. Allí explicó los sentimientos y preocupaciones con los que está viviendo esta etapa de su vida.

"Este embarazo se me hizo mucho más difícil, si. Me agarró después de varios años de verme y sentirme muy bien con mi imagen, lo que generó que me costara mucho más aceptar los cambios en mi cuerpo. Cambios que hoy abrazo, por suerte! Pero me generaron momentos de enojo y angustia conmigo por no “estar pudiendo” (con que es la pregunta, no?)."