Dalma Maradona reveló cómo es su relación con su padre luego de algunos cortocircuitos

El fin de semana Dalma Maradona (32) tuvo serios inconvenientes para poder dormirse, entonces no tuvo mejor idea que tomar su teléfono celular y comenzar a "jugar" con sus seguidores. La actriz, madre de Roma, quien nació el año pasado le dio luz verde a sus seguidores de Instagram para que le pregunten lo que quieran saber de ella: Insomnio. ¿Qué quieren saber", escribió ella en una historia.

Un usuario entre todos los que le escribieron le preguntó sobre la relación con su padre, Diego Armando Maradona y ella sin problemas respondió: "Con mi papá me llevo muy bien, porque entendí muchas cosas que no voy a poder cambiar de él y él entendió (ponele) que hay cosas que no va a cambiar de mí".

Recordemos que Diego, ni bien su hija mayor fue madre, no visitó a su nieta y estuvo un largo tiempo sin saber de ella hasta que por fin se decidió a cargarla en brazos. Hoy a pesar de los constantes conflictos entre Claudia Villafañe y Diego, la familia transita un momento de tranquilidad, rodeada de amor.