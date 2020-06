Dalma Maradona furiosa con el Kun Agüero por no "festejar" su cumple con Benjamín

La historia comenzó cuando Sergio "Kun" Agüero cumplió sus 32 años y decidió celebrarlo con su novia, Sofía Calzetti y, vía un programa de video llamada con sus seres queridos, debido a la cuarentena obligatoria por la pandemia pero a quien no llamó fue a Benjamín, el hijo que tuvo con Gianinna Maradona y ella explotó de furia y salió con los tapones de punta contra su expareja. Pero luego comenzó una escalada a la que sumó Dalma Maradona, hermana de "Gian" y tía de "Benja".

“Reitero: ¡Decí lo que quieras, igual sos lo que hacés y lo que no también! Te creía bastante piola, wachi… El sol no se tapa con la mano, ¿no?”, escribió la menor de Diego Maradona y Claudia Villafañe en una publicación que compartió en Instagram. Ahora si bien la mamá del pequeño utilizó indirectas para tratar el tema, su hermana fue al hueso y se descargó fuerte.

“Benja, sabé siempre que tu Babu, la Tata, la Titi y mamá te vamos a poner siempre primero. Porque no te merecés menos que eso mi amor. Sos magia y el que no lo pueda ver, que se joda. Y mejor corto acá porque me tenés censurada @giamaradona. Pero en cualquier momentito prendo fuego todo, amorosa...".

Tras ver el comentario, Gianinna le respondió: “@dalmaradona, igual me da bronca que es verdad lo que escribís. Extraño a papá y lo que nos podríamos estar riendo de esto los 3”.

¡Todos contra el Kun!