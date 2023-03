Tras las salidas de Daniela Celis y Thiago Medina de Gran Hermano 2022, ambos decidieron apostar por su relación afuera de la casa y empezar a conocerse. Si bien ella se negaba a ponerle un título a su amor, lo cierto es que se estaban viendo. Al menos hasta ahora.

Daniela y Thiago en Gran Hermano.

La joven lanzó desde Twitter, una indirecta en la que haría alusión a Thiago y el fin de su romance: "Hasta que entendí, que él no es para mí", escribió, junto a un corazón vendado.

Tweet de Daniela.

Muchos reaccionaron con sorpresa y felicitándola por su soltería, pero no todos fueron comentarios positivos, ya que todavía sigue habiendo gente que cree que lo usó para sacar beneficio en Gran Hermano: "Decí la verdad. Lo usaste para el juego, para poder entrar 'vengarte' y luego no quisiste quedar mal con nadie. Al salir dijiste q ibas a conocerlo, dijiste ocuparte solo de trabajo. Lo siento, pero no te creo nada. Ojalá no te hagan lo mismo, te habrá gustado los que te tiran onda", comentó picante una usuaria.

Tweet de una seguidora de la joven.

Más allá de todo esto, candidatos no le faltan. La ex participante había revelado que, además de L-Gante, muchos tik tokers, futbolistas, cantantes y músicos la intentaron conquistar a través de redes sociales. Sin embargo, ella siguió a su corazón y continuó en pareja con el joven que la enamoró en la casa.