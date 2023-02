Daniela y Thiago de Gran Hermano tuvieron un apasionado reencuentro

Daniela fue la última eliminada de la casa de Gran Hermano. La participante había ingresado por segunda vez al reality, pero nuevamente no optuvo la cantidad de requerida para seguir y su partida de la casa no se hizo esperar.

A dos días de su salida, la joven conocida como "Pestañela", se presentó en el debate de Gran Hermano y tras charlar con Santiago del Moro y el panel tuvo su esperado reencuentro con Thiago.

Si bien ella había reingresado a la casa jurando venganza, la realidad es que el aprecio que tiene por el joven fue más allá, por eso, en su reencuentro después de semanas sin verse, ambos se fundieron en un apasionado beso.

"¿Se viene el pico con Thiago?", le preguntó Del Moro en El Debate. "Que venga, si se anima", arrojó Daniela mientras Thiago se acercó a paso firme a su encuentro.

El paso de Daniela Celis por El Debate de Gran Hermano

"Di lo mejor de mí. Me cargué con este 'Venganiela' y dije: '¿Qué voy a hacer si yo no mato una mosca? En qué me metí'?". comenzó diciendo la nueva eliminada.

"La única vez que vi que te quebraste fue cuando lo nominaste a Thiago, se termina yendo y vos pensabas que no se iba a ir", le dijo Santiago Del Moro a Daniela Celis. "Bien adentro una luz de esperanza había de que se quede", respondió la exparticipante.

Sobre la estrategia de su amiga Julieta, explicó que la idea de haberle dado la fulminante a Camila era que el resto nominara a El Primo, aunque no se entendió y terminó yéndose ella de la casa.

