Darian "Rulo" Schijman, encandilado por su hija Donna, habló de su rol de padre

Cuenta que desde que Donna (2) llegó a su vida todo cambió. Perdidamente enamorado de su mujer, la prestigiosa actriz Gabriela Sari, Darian "Rulo" Schijman (37), quien fue notero de "CQC" y hoy se luce en distintos programas, es un padre todo terreno. Fanático de las redes sociales, le encanta compartir tanto momentos de su trabajo como de su vida cotidiana con su familia.

En esta oportunidad, "Rulo" posteó en su cuenta de Instagram una tierna foto en primer plano de él con su amada beba en dónde cuenta que ella fue quien se acercó y le pidió una foto. "Se me acerca de la nada y me dice “Foto papá”. Me vuelve loco esta pequeña", escribió junto a la imagen.

En diálogo con CARAS, Darian contó como vive la paternidad: "Yo soy un padre súper presente. Me encanta y adoro pasar tiempo con mi hija. Desde que llegó todo cambió para mí. No tengo forma de explicar el amor que siento por esa personita. Tengo la familia que siempre soñé. Y de verdad no entiendo a los padres que no se ocupan de sus hijos porque no hay nada más importante que ellos en todo el mundo", relató ya agregó.

"Amo cocinarle, darle la mema, cantarle, bañarla, hacerla dormir. Son todas cosas que disfruto muchísimo y que gracias a Dios las puedo vivir todos los días. A veces no cocinamos y compramos comida que nos gusta a los dos. Pasamos mucho tiempo juntos y más cuando mi mi mujer tiene que trabajar y grabar. Soy feliz gracias a la familia que tengo y a la relación que supe construir con Donna, el gran amor de mi vida", cerró.