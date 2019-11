La inesperada e impactante revelación de Marcelo Tinelli sobre sus hijos

Como todos los años el 7 de noviembre se celebra el "Día del Periodista Deportivo", por eso el Círculo de Periodistas Deportivos llevó adelante un reconocimiento para Marcelo Tinelli (59), quien comenzó su carrera recorriendo canchas de fútbol con su padre: "Recuerdo que mi papá me metió en la sangre la pasión por esta profesión, yo empecé muy de abajo, sirviendo café en radio Rivadavia, haciendo los sandwichs para que todos coman, buscaba las acreditaciones para los periodistas y siempre estaba dispuesto. Me entregué 100 por ciento a esta profesión", contó el conductor de ShowMatch.

Pero sin duda el momento más importante se vivió cuando desde "Los Angeles a la Mañana", programa que lo entrevistó le hizo una pregunta muy especial. Angel de Brito lo indagó a cerca de si le gustaría ser abuelo y ante la atenta mirada de Marcelo, él contestó muy seguro: "Tengo ganas de ser abuelo, hoy sí, estaría feliz y orgulloso, ahora si vos me decías de ser abuelo antes de que nazca Lolo (el hijo que tuvo con Guillermina Valdez), te decía que no, que no me veía en ese rol. Pero ahora te digo que si.

Luego le consultaron por sus hijas y sus estados sentimentales y el respondió: Las chicas están ahí, habló con gente que sabe, que siente, que percibe, y me han dicho que muy pronto voy a hacer abuelo". Entonces desde el programa le dijeron que si Micaela queda embarazada de Lisandro López, el defensor de Boca, iba a tener un nieto hincha del club de la Rivera. A pura sonrisa "el Cabezón" cerró: "Tengo fe de que si viene un nieto por el lado de Boca va a seguir mi legado y va a ser de San Lorenzo".