El Cosquín Rock, el festival más icónico de la Argentina, está a punto de celebrar su 25º aniversario en el Valle de Punilla. Este 2025, la grilla promete ser una verdadera fiesta para los amantes de la música, combinando leyendas del rock nacional con la frescura de artistas emergentes y la potencia del movimiento urbano. Con más de 100 artistas repartidos en 7 escenarios, el Cosquín Rock no solo celebra un cuarto de siglo, sino también el espíritu de comunión musical que lo ha caracterizado desde su primera edición.

La novedad más destacada de este año es el tan esperado regreso de Los Piojos. Tras agotar 7 estadios en La Plata, la banda liderada por Ciro Martínez vuelve al festival después de más de una década de ausencia. Esta será la primera vez que se reencuentren con su público en el interior del país, marcando uno de los momentos más épicos de esta edición. "Es una vuelta que está revolucionando al público", asegura el comunicado oficial del festival, y sin dudas, el set de Los Piojos será uno de los más emotivos del fin de semana.

Una grilla que combina historia y futuro

Además de Los Piojos, el festival contará con la presencia de otras leyendas del rock argentino, como Divididos, Las Pelotas, y Ratones Paranoicos, bandas que ya son piedras angulares de la historia del Cosquín Rock. Las Pelotas, en particular, celebrará sus 25 presentaciones ininterrumpidas en el festival, reafirmando su estatus de "amigos de la casa".

Pero el festival no solo mira hacia el pasado, también celebra el presente y el futuro de la música. Artistas consagrados como Babasónicos, No Te Va Gustar, Skay y Los Fakires, y Los Auténticos Decadentes compartirán escenario con la nueva generación del rock y el indie, representada por bandas como El Mató a un Policía Motorizado, Conociendo Rusia, Peces Raros, La Delio Valdez, y Bandalos Chinos. Estos últimos son parte de una camada de músicos que ha venido revitalizando la escena con propuestas frescas y arriesgadas.

El auge del movimiento urbano

El Cosquín Rock 2025 también reflejará el impacto del movimiento urbano en la música actual, y contará con la presencia de algunos de los artistas más importantes del género. Entre los nombres destacados, la rosarina Nicki Nicole hará su debut en el festival, marcando un hito para su carrera y para el evento. A ella se sumarán figuras de renombre como Wos, Dillom, Ca7riel y Paco Amoroso, quienes están llevando el trap y el rap a nuevas alturas tanto en Argentina como en el exterior. Este será uno de los momentos más esperados por las nuevas generaciones que siguen de cerca a estos artistas en sus redes sociales y plataformas de streaming.

En esta edición aniversario, el cuarteto también tendrá su momento con la participación de Luck Ra, uno de los nuevos exponentes de la música popular argentina. Además, el festival contará con un tributo especial a Pappo, a cargo de Miguel Villanova, junto a artistas invitados como Celeste Carballo y Luis Robinson, en lo que promete ser otro momento inolvidable para los fanáticos del blues y el rock nacional.

Si bien las primeras dos etapas de venta de entradas ya están agotadas, los fanáticos aún tienen la posibilidad de conseguir sus tickets en la tercera etapa (#Viajando), con la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés con tarjetas BBVA comprando a través de MODO.

