La transformación de Débora D'Amato después de la maternidad

Débora D' Amato compartió una sensual foto que generó una verdadera revolución en las redes sociales.

La panelista de Intrusos aprovechó el post en el que dejó un reflexivo mensaje. "Veo unas pocas señoras preocupadas por mi cuerpo, mi edad y mi abdomen. Tengo 46 años, fui mamá hace un año y cuatro meses y sigo dando la teta. La paso bomba y amo que mi hija esté divina alimentándose con mamá. Soy tan feliz que no hago otra cosa que disfrutar. Opción UF y listo, no ven nada que no quieran. Acá van a ver a este ser en las condiciones que llega: como puede pero plena. Besos”, dice parte del mensaje.

“Acá, de este ángulo, mi abdomen denota un embarazo de 38 semanas y un parto realizado hace año y cuatro meses. Indignante!!! Ah, un detalle: no tuve tiempo de hacerme las uñas y como en casa lavo y cocino, están saltadas. Sacrifiquenmé en Plaza de Mayo!”, agregó.