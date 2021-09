Aseguran que Thelma Fardin está en pareja con Camilo Vaca Narvaja, ex de Florencia Kirchner

Parece que el amor llegó a la vida de Thelma Fardin y fue descubierta junto a Camilo Vaca Narvaja, director general de acción de gobierno y ex pareja de Florencia Kirchner.

Según informó el periodista Fernando Piaggio, conductor de El Run Run del espectáculo, la pareja coincidió en diversos lugares y, ahora, disfrutan de un fin de semana de amor en Mendoza.

"Romance entre @soythlemafardin y #camilovacanarvaja, ex de #florenciaKirchner. Juntos en Lanús, en Misiones y en otros lugares”, expresó el periodista quien mostró algunas imágenes de las coincidencias entre los jóvenes.

Vaca Narvaja es papá de Helena, la única nieta de Cristina Kirchner y, a finales de 2019, confirmó su romance con Julieta Ortega. Al parecer, el noviazgo no duró mucho y la cuarentena estricta trajo algunos problemas en la relación.

Thelma Fardin y Camilo Vaca Narvaja, juntos.

Thelma Fardin, por su parte, en 2019 también confirmó que estaba en pareja aunque no reveló la identidad del joven. “Estoy enamorada, no se puede saber de quién todavía porque si bien no soy de guardarme, pero los vínculos son de a dos. Hay que respetar a la otra persona", contó en su momento.

La palabra de Thelma Fardin sobre la posibilidad de cruzarse con Juan Darthés

Días atrás, Thelma Fardin rompió el silencio sobre la causa contra Juan Darthés por abuso sexual.

"Yo soy testigo y victima así que declaro primero en noviembre y gracias a Dios puedo pedir no escuchar los otros testimonios ni tener contacto con el abusador. No me imagino tener que verlo o escucharlo me muero si lo tengo que ver o escuchar no puedo hacerlo. Directamente me muero si me lo vuelvo a cruzar. Pensar que me fui a vivir a otro país para no volver a verlo nunca más", comenzó diciendo Thelma en un mano a mano en LAM.

"Yo no sabía nada de justicia pensé que tenía que denunciarlo en la Argentina y me enteré que tenía que tenía que viajar a Nicaragua para hacerlo y lo hice. Fue muy difícil llegar a este momento del juicio pero gracias a Dios llegamos y se va a hacer realidad. Lo único que pido es no cruzármelo porque me muero", agregó.

