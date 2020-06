Desde su internación, Carlitos Nair reveló qué tiene y habló de su salud

Luego de ser internado en una prestigiosa clínica porteña, tras presentar fuertes síntomas de tos y fiebre, Carlitos Nair Menem, el hijo del expresidente Carlos Menem dialogó en el programa que conduce Guillermo Andino, "Informados de Todo" y reveló cómo está y cuál es su situación. Previamente, el periodista Luis Ventura había anticipado que no padecía Neumonía, ni Coronavirus y que si presentaba síntomas de tuberculosis.

"El está bien, está internado, descartaron Neumonía con una placa de torax y le hicieron el hisopado de COVID-19 que dio negativo. Luego procedieron a hacerle análisis de sangre y el diagnóstico determino que padece tuberculosis una enfermedad que controlada en seis meses se puede curar", contó Ventura y avisó que Nair se iba a comunicar con el programa para aclarar algunas cosas respecto a su salud. A los pocos minutos, la producción lo puso al aire telefónicamente.

"Hay una junta de infectólogos y van a evaluar si tengo tuberculosis y si llega a ser así, tengo seis meses de recuperación. Yo estaba vacunado... Me sentí cansado porque no dormí desde que llegue a la clínica, no dormí hasta ayer a la noche. No estoy asustado, estoy dispuesto a combatirlo. Hay que confirmar que es.... Si es tuberculosis son seis meses y que tiene cura, lo bueno es que el hisopado de Coronavirus me dio negativo y eso era lo que mas me asustaba", llegó a contar antes de Andino de por finalizado el programa.