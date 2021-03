Desesperante situación de Lía Crucet: tiene demencia irreversible y no controla esfínteres

La salud de la cantante Lía Crucet es desesperante. La querida "Tetamanti" está deteriorada física y psíquicamente y tanto su hija Karina como su nieta Malena, hace pocos días se enteraron dónde estaba internada.

En diálogo telefónico con Nosotros a la Mañana, Malena se refirió al presente de su abuela. "Está internada en un neuropsiquiátrico de Mar del Plata y recién ahora pudimos saber algo", dijo la joven. Si la ves no la reconocés. Lo que ven de Lía Crucet quedó en el recuerdo, por lo que me dijo mamá que la pudo ver un ratito. Está como una anciana abandonada, los pómulos para afuera, las pupilas dilatadas y está pelada", dijo con tristeza.

Tanto ella como su madre están enfrentadas con el esposo de Lía, Tony Salatino quien, según los dichos de Malena, alejó a Crucet de su familia.

Además, Salatino tiene los derechos de las regalías de Crucet, por lo tanto cobra todo lo recaudado a través de SADAIC, porque ella le dio el poder.

Desesperada por el presente de la cantante de "Salomé", Malena dijo que tiene momentos de lucidez pero sólo son segundos y con la visita de su hija se emocionó.

La joven también dijo que su abuela no controla sus esfínteres, tiene toallas a su costado para limpiarse y tiene el trauma de que si no lava sus toallas le van a pegar.

Furiosa con su padrastro dijo que él la abandonó en un geriátrico, "Mi abuela es una migaja de lo que fue y me da bronca porque mi abuela no tiene por que estar así porque ella tenia su dinero, una obra social como la gente. Tenían una deuda muy grande en la mutual y hubo que sacar los ahorros para pagar la deuda de una cuota de 700 pesos por mes y no tenían, Fijate cómo estaba", agregó.

Lía Crucet, víctima de violencia de género

En su crudo relato, la nieta de Lía Crucet, Malena, confirmó los flagelos a los que se sometió su abuela por culpa de su marido.

Según su testimonio, Tony la alejó cada vez más de su familia y hasta se la llevó a vivir a Mendoza donde es muy difícil poder verla cotidianamente. "No era necesario. Hizo todo eso para alejarla de nosotros y además nos negaron la comunicación con ella. Para llamarla por teléfono había que llamarlo primero a él y si a él no se le canta, no te pasa".

"En un momento tuvo un celular antiguo, que parecía de juguete y sólo nos tenía agendadas a nosotras dos, pero ahí salieron las escuchas de que estaba esquizofrénica y entonces se lo sacaron".

También agregó que su abuela sufre de violencia psíquica, física y económica, ya que se quedó sin nada.

"Cuando mi mamá la visitó en la clínica le preguntó cómo está Tony y ella le respondió que hace mucho tiempo que no lo ve. Él nunca la cuidó, le sacó todo lo que le podía sacar. La exprimió".

Yo recién el año pasado me enteré de que todo estaba a nombre de él, incluso ella no es socia de SADAIC, todo es de él, pero ahora ya tenemos un abogado.

"Mi abuela tiene ezquizofrenia, el cuadro de ella es demencia irreversible. nosotros queremos traerla a Buenos Aires, queremos estar cerca de ella, darle cariño y contención, queremos poder atenderla.

Lía Crucet, una de las pioneras de la música tropical, merece otro presente.