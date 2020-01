Preocupación por el estado de salud de Lía Crucet: Padece esquizofrenia y "tiene un delirio crónico"

La nieta de la diva tropical Lía Crucet, Malena, confirmó que la artista padece de un cuadro de ezquizofrenia y demencia crónica. Quien ofreció más detalles al respecto, pese a que no le gusta hablar del tema, es Karina Crucet, hija de la cantante.

“Desde que yo tengo 14 años muchas veces fue tapado por cosas que prefiero no revelar. Medicada se lleva bien, si se la cuida. En los últimos tiempos ha empeorado. No tenemos ganas de hablar de la enfermedad de mi mamá, ella no está en condiciones de hablar porque tiene un delirio crónico. No podemos involucrarla mucho, no está en condiciones", afirmó Karina.

"Está trabajando igual, hace presentaciones. Es un conflicto en la familia. Si no está en condiciones de hablar, tampoco está en condiciones de trabajar”, detalló, dando a entender el conflicto que existe puertas adentro en la familia Crucet debido a las enfermedades que padece la cantante.