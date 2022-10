Despre, el nuevo novio de Tamara Báez, fue detenido por estar armado

Javier Desprebiteris, más conocido como Despre, fue detenido luego de ingresar armado a un boliche de Tigre. La noticia sobre la situación del nuevo novio de Tamara Báez fue dada a conocer por "Nosotros a la Mañana".

“Detuvieron al Despre, que es el actual novio de Tamara Báez, expareja de L-Gante, fue en un boliche que se llama Cherry”, contó el Pollo Álvarez en el programa de El Trece.“Entró con un arma 9 mm y 17 balas”, detalló el conductor.



“Dentro del boliche empezó a hacer alarde de que estaba armado, no tiene portación, el arma no tiene pedido de secuestro, es un arma legal, pero él no tiene documentación”, explicó Pampa, uno de los panelistas del ciclo.

“No es un delito excarcelable, puede quedar preso de tres a seis años por tenencia ilegal de arma de fuego, de guerra”, agregaron.



En sintonía con esto, Mauro Szeta compartió las fotos del cantante de RKT cuando fue detenido y del arma que se le sustrajo."El arma no tenía papeles ni pedido de secuestro", relató el periodista.

Tamara Báez aclaró cuál es su situación sentimental actual tras su separación de L-Gante: "Pasándola bien"

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, Tamara Báez interactuó con sus seguidores y fue ahí donde un seguidor le preguntó directamente: "¿Estás de novia o conociéndolo solamente?". "Pasándola bien", respondió la influencer sin vueltas junto a un video en el que El Despre estaba tocando su pierna.

Sin embargo, unos minutos después, otra de las personas que la sigue en redes le consultó si le estaba dando una nueva oportunidad al amor, teniendo en cuenta que ya blanqueó el romance con el intérprete de "Vacilación Fumeteo" y la instagramer lo negó.