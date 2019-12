Diego Maradona habló de sus adicciones: "Que nadie se ponga una medalla, a mí de la droga me sacó Dalma"

Diego Maradona dio una imperdible entrevista en el ciclo Líbero, por TyC Sports. El canal emitió un adelanto de la nota con el técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que se podrá ver completa el próximo martes a las 14.30.

Entre todos los temas que se dio en el mano a mano, Diego lanzó una fuertísima y muy íntima confesión al hablar del momento más oscuro de su vida. “¿En qué momento dijiste ‘acá toqué fondo’?”, le preguntaron. Y la respuesta fue tremenda

“En el coma. En el coma me acuerdo que estaba como en brea negra y me tiraban ganchos y yo estiraba la mano y no podía salir. Y yo seguía en coma. Que nadie se ponga una medalla por sacar a Maradona de la droga. A mí me sacó Dalma”, aseguró el astro, sobre su recuperación.

Además, Diego habló de otros temas. “La mujer más linda del país es Rocío, mi chica”, afirmó, a pesar de que Oliva confirmó estar en otra relación hace meses y asegura que el romance terminó. “¿Mañanero o de noche? ¡Mañanero! Sí, el mañanero me encanta. Me encanta. Te levantás con una fuerza después...”, respondió sobre sus preferencias a la hora de la intimidad.