La increíble transformación física de Diego Maradona tras dejar el alcohol

En medio del fuerte enfrentamiento mediático con sus hijas, Dalma y Gianinna, por el cuidado de su salud, Diego Maradona apareció en las redes mostrando su increíble transformación física.

Fue el periodista Leo Arias quien a través de Twitter compartió una imagen de Diego en donde se lo ve mucho más delgado con una gran sonrisa.

"15 días sin alcohol y con 11 kilos menos. Así esta Maradona hoy con su nuevo tratamiento", describió Arias junto a la imagen del Diez.

15 días sin alcohol y con 11 kilos menos. Así esta Maradona hoy con su nuevo tratamiento pic.twitter.com/D2Dg0NV43w — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) July 12, 2020

Vale destacar que el conflicto entre el astro y sus hijas se dio porque ellas aseguran contra el entorno de él y el cuidado de su salud, luego de que trascendiera un polémico video en donde se lo veía muy desmejorado.

De hecho, Gianinna llegó a sospechar de los medicamentos que estaba consumiendo su padre y hasta habló de un "secuestro" ya que no podía comunicarse directamente con él. Pese a esto, Maradona salió a desmentir estos dichos: “Yo hablo con todos… Con todos los que quieren hablar conmigo. Hablo con periodistas, con amigos, con jugadores, con técnicos… Con mis hijos hablo todos los días. Y con Dalma y Gianinna también. Lo que pasó el otro día fue que Gianinna me llamó y después medio que me quiso mandar a… Y, bueno, yo ya estoy grande para eso. Ella enseguida salió en lo de (Jorge) Rial armando quilombo que es lo que más les gusta. Pero –repito por enésima vez- yo ya no estoy para eso. Me quieren ver mal, quieren que vuelva a la droga, pero yo hace 15 años que no me drogo. Voy a cumplir 60 años y lo único que quiero es estar tranquilo, feliz y con trabajo”, aseguró