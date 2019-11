Dolores Fonzi tras vencer al cáncer: "A veces siento que no termina"

Comenzó su carrera con tan sólo 17 años en la recordada serie "Verano del '98" y desde ese momento no paró de crecer. Hoy, Dolores Fonzi (40) con muchísimas novelas, tiras y películas en su haber, no sólo es una de las mujeres más bellas de la Argentina, sino que se transformó en una requerida actriz y una importante figura de los derechos de la mujer.

Hace unos meses le detectaron cáncer de mama y le realizaron una mastectomía que gracias a la vida fue exitosa y hoy la enfermedad que padeció ya forma parte del pasado. Pero si bien todo quedó atrás, en una entrevista con Revista Gente, la actriz reveló que aún se siente "raro" y que siente que no termina.

"Es raro... Es algo que empezó este año pero siento que no termina. Tuve mucha suerte y no me puedo quejar, porque los cuadros de esa enfermedad, como ya sabemos, son una mierda, y hay posibilidades distintas de enfermedad como de personas que la padezcan. A mi me tocó uno muy leve: no tuve que hacer quimio ni rayos, pero a la vez tuve cáncer y es algo que vas aprendiendo a entender", comenzó contando y siguió.

"Me acuerdo perfecto que a la mamá de un amigo le dijeron que tenía cáncer al mismo tiempo que a mí. Ella murió cuando a mí ya me lo habían sacado del cuerpo, se había mandado a analizar y me dijeron que no me había quedado nada... Tuve miedo y ahora lo perdí del todo".