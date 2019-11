Helen Hunt y Paul Reiser confiesan haber tenido citas durante 20 años

En 1999 fue la última emisión de la famosa serie "Mad about you", que tenía como protagonistas a Helen Hunt y Paul Reiser. Ahora, la pareja de actores volvio a trabajar junta en la historia que regresa, en forma de secuela/revival, y que se podrá ver a partir del próximo 20 de noviembre. Lo que nadie sabía, es que las estrellas mantuvieron una estrecha relación de amistad que perduró por los últimos 20 años e incluían citas inamovibles.

"Almorzamos cada pocos meses", contó Hunt, de 56 años, a la revista PEOPLE sobre mantenerse en contacto con su esposo de la ficción. Reiser, de 63 agrega: “Fue como estar todo el tiempo con mi mejor amigo. Nunca perdimos el contacto. Y diré algo que la gente podría no saber sobre Helen Hunt. ¡A ella le gusta la ensalada china de pollo sin el pollo!", bromeó a la cantidad de veces que se juntaron a comer para "ponerse al día".

Sobre volver a compartir pantalla, Helen aseguró que "Trabajar con Paul es lo más divertido", y agregó: "Somos muy afines y eso es muy reconfortante. Es raro encontrar a alguien que comparta tu gusto y sensibilidad ". Por su parte, Reiser habló sobre la química que tiene con su colega: “Me siento mal por las personas que nos rodean. Solo murmuramos palabras de código. Y la gente nos escucha y dice: ¡Suenas como una vieja pareja de casados!"

Hunt admite que al regresar a su papel 20 años después, "me sentí nerviosa". Reiser sobre volver a personificar a Jamie and Paul Buchman: "No queríamos estar a la altura de nuestros propios estándares. Pero luego pensamos, bueno, ¡somos muy exigentes con nosotros mismos y somos bastante buenos en esto! "

Sobre el regreso del show, es menester destacar que contará el día a día de Paul y Jamie veinte años después del final de la serie, mientras lidian con el síndrome del nido vacío -después de dejar a su hija Mabel (Abby Quinn) en la universidad-.