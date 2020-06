Edith Hermida le copió el look a Romina Malaspina y condujo Bendita con el top mega sexy

Romina Malaspina estuvo en boca de todos luego de la vestimenta que utilizó en el noticiero de Canal 26. La joven se mostró con un top transparente que dejaba ver su hermoso cuerpo y le llovieron las críticas.

En medio del revuelo que causó, ahora Edith Hermida quiso darle su apoyo y redobló la apuesta luciendo la misma prenda que tantas críticas causó. La coconductora de Bendita, junto a Beto Casella, se mostró con el comentado look en el programa del martes por la noche y con mucho humor dijo: “¡Tomá, Malaspina! ¿Por qué no me puedo poner el top de Malaspina?".

"El look va con la campera. A Malaspina le faltaba un blazer o un camperita para quedar en modo noticiero como estoy yo, seria”, acotó luego hablando de la opción que había tomado usando una chaqueta bien rockera arriba del top.

“Te queda mejor que a ella. Edith se impuso el desafió y lo cumplió. La quiero ver a Romina a la edad de la Chiru”, elogió Casella.

"Cuando prometo algo, lo cumplo!!! Gracias @caprarolamariano por mandarme el top", escribió luego la conductora en su cuenta de Instagram con el video en donde luce mega sexy.