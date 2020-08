Matías Defederico contó qué lo enamoró de Cinthia Fernández y ella casi se va del vivo

Un disparate sucedió en "El Show del Problema", el ciclo conducido por Nicolás Magaldi y que tiene a Cinthia Fernández como panelista justamente cuando entrevistaban a su exmarido, Matías Defederico. La entrevista fue vía zoom y José María Muscari fue directo al grano con una pregunta tajante: “¿Qué fue lo que te enamoró de Cinthia para decidir que sea la madre de tus hijas?” y la respuesta del futbolista de Agropecuario hicieron que su expareja casi abandone el vivo.

"Me va a odiar un poco más de lo que ya me odia por lo que voy a decir pero de Cinthia me enamoró que tiene muchas cosas que yo vi de mi mama, aunque no lo crea. Yo lo sé muy bien, obviamente. Tuvimos tres hijas juntos. Te querés morir, pero es verdad”, dijo el a pura carcajada. Tras escuchar la respuesta, Cinthia se rió algo nerviosa y amagó con abandonar el estudio: “No, bueno, chicos me voy. ¿Es joda? ¡Me odia! Es el peor día de mi vida”.

Entonces Nicolás Magaldi retomó el control al indagar: “¿Tiene actitudes como madre parecidas a tu mamá? Sino es una situación para psicoanálisis”. Y Defederico dijo tentado: “En serio, nunca lo van a reconocer ninguna de las dos”. Finalmente Cinthia cerró categórica “Nunca me insultaron tanto en mi vida, por favor. Escuchame, querido, te está pegando mal quedarte con la play hasta las cuatro de la mañana. Explicame esta declaración” y el respondió: “Es verdad, aunque no lo crea. Y me van a odiar las dos en ese sentido. Pero vi muchas cosas de mi vieja en Cinthia”.