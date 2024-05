Mauro D' Alessio, uno de los últimos eliminados de Gran Hermano, fue de invitado al programa de streaming de Martin Cirio. El youtuber invita a los eliminados del reality, tiene como una sección y les hace una entrevista sobre su juego y sus vivencias dentro de la casa más famosa del país.

Mauro Dalessio en el programa de streaming de Martin Cirio

En este contexto hubo un momento que sorprendió al público, que escuchó la entrevista, y se volvió viral en las redes. Mauro contó una experiencia un poco asquerosa que vivió su compañera Florencia Regidor por no bañarse.

Florencia Regidor, participante de Gran Hermano

Es de público conocimiento que a la participante de Gran Hermano no le gusta bañarse. Lo contó en su casting para ingresar al reality y varias veces en vivo lo habló con el conductor del programa, Santiago del Moro. Desde que Florencia dio a conocer que le disgusta el baño y que si puede lo ignora en la rutina diaria, los fanáticos del reality la tienen de punto en las redes sociales.

¿Qué dijo Mauro D' Alessio sobre su compañera Florencia Regidor?

En un momento de la entrevista estaban leyendo el chat en vivo donde los usuarios que están viendo el programa comentan o le hacen preguntas al invitado.

Un usuario preguntó si realmente Florencia tenía olor. Martin Cirio leyó la pregunta y se la repitió a Mauro, a lo que el ex participante de Gran Hermano contó una anécdota un poco desagradable.

"Hay una muy divertida de Flor. No se bañó por tres días y estuvo con las mismas medias tres días seguidos. Se la sacó y salió una mosca", a lo que Martin Cirio responde "Ay no, no" tapándose la cara sin poder creerlo.

C.S.