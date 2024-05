Juliana "Furia" Scaglione sorprendió a todos los televidentes de Gran Hermano y a sus compañeros al revelar que fue diagnosticada con Leucemia.

La noticia se la brindó a todos sus hermanitos cuando estaban reunidos en la habitación; “Tengo leucemia, en nivel uno. No tengo que tratarlo, todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres y cagamos. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, vida sana. Este juego no hizo nada para que yo esté así”

Luego de que su salud encendiera todas las alertas, la jugadora del reality compartió con sus compañeros una linda noticia tras haberse sometido a un nuevo chequeo médico.

Furia Scaglione

Furia Scaglione habló de su salud en Gran Hermano

Antes de pasar al informe donde Furia cuenta su propio diagnóstico, Santiago del Moro informó: “Hoy, Furia le contó a la casa que los estudios dieron bien. Les voy a contar un poco acerca de todo esto. El lunes pasado, volvieron los médicos a hacer los estudios pertinentes porque habían pasado las semanas que se habían preestablecido. Le hicieron los estudios, ayer se lo entregaron y salió todo muy bien”.

Es en ese momento que la joven reveló “Quiero decir algo, pero no sé si se puede. Bueno, gente, me volví a hacer el chequeo y me dio excelente. Así que (se lo digo) a mi hermana, que es la que más me preocupa que esté tranquila. Igualmente, seguro se lo habrán informado”.

“Puedo seguir en carrera de juego y el linfocito está ahí, amiga, no se fue”, agregó. Y cerró, ante los aplausos de todos sus compañeros: “Así que, lo siento por la gente que quiere ver morirme. ¡No! ¡Todavía no te toca, amigo!”.

Así Furia, con su estilo picante, dio una buena noticia sobre su salud en la casa más famosa del país.

N.L