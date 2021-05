El desesperado pedido de Santiago Stieben, ex integrante de Chiquititas

Santiago Stieben, el actor que interpretó a “Roña” en Chiquititas, hizo un desesperado pedido en sus redes sociales que se convirtió en viral.

“Busco trabajo urgente. A todos mis contactos que me conocen y saben de mi compromiso con esta profesión, la cual desarrollo desde hace 25 años, les pido recomendación. Me adapto a cualquier labor", comenzó su pedido el actor de 32 años que formó parte de varios proyectos televisivos de Disney.

Santiago Stieben hizo este post en Linkedin, plataforma que sirve de motor de búsqueda laboral. "Luego de dos años de vivir gracias a mis ahorros, de ver cómo se caen los proyectos, de invertir en otros rubros que se vieron también afectados por la pandemia, me encuentro intentando no migrar a otro rubro", siguió.

Santiago Stieben hizo un especial pedido en Linkedin.

Debido a la repercusión de este mensaje, "Roña" tuvo que salir a aclarar que su situación no es crítica pero que la pandemia perjudicó su salida laboral. “Quiero bajarle el tono a la noticia. Mi trabajo es buscar trabajo, soy actor y es lógico que así sea. Lamentablemente mi oficio se ve afectado y no me queda otro remedio que apelar a lo que sé hacer, que es trabajar”, dijo en La Nación.

Luego agregó: “No me encuentro en una situación límite, y mi posteo fue en LinkedIn, no en Facebook como se dijo. Tengo muchos contactos en esa red social”.

Santiago Stieben interpretó a Roña en Chiquititas.

AM