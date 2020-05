Unión, amor y felicidad. Ese es el lema para esta cuarentena de Alejandro Gravier y Valeria Mazza, quienes pasan el aislamiento social junto a sus hijos, Balthazar (21), Tiziano (18), Benicio (15) y Taína (12). En tiempos de cuarentena y de redes sociales, si hay un momento que pasará a la historia será el de los cumpleaños entre cuatro paredes y sin invitados. Pero eso no fue un problema para la benjamina de la familia, quien pasó un emocionante festejo rodeado de los suyos y, aunque sea a través de las redes, acompañada de sus amigas. “A las 12 soplamos las velitas todos juntos y después nos fuimos a dormir. Cuando me levanté, mamá me había hecho un regalo que estaba toda la casa llena de globos. Almorzamos juntos y soplamos las velitas de vuelta. Me comuniqué con mis amigas por Zoom y hablamos un rato de cómo había sido mi cumple. Y después nos comunicamos con mis padrinos y con mi familia. Y a la noche soplamos las velitas por última vez y nos fuimos a dormir”, le dijo Taína a CARAS en exclusiva.

La heredera de Valeria había participado junto a su mamá del programa que conduce Santiago del Moro los domingos por Telefe, “Juntos podemos lograrlo”, justo el día de su cumple, el domingo 19 de abril, en una de sus primeras apariciones públicas en la gran pantalla. Consultada sobre a qué dedicaba el tiempo en cuarentena, la ya no tan pequeña contestó que le gustaba cantar y que su referente e ídola es Tini Stoessel. Y aunque no se animó a cantar, luego le envió un video a CARAS que se compartió en las redes sociales y fue viral. Puro talento,

Taína es fanática de Tini Stoessel, toca el piano, canta, baila y también pinta. Sus dotes artísticos impactaron en las redes.

Taína toma clases de comedia musical, piano y baile, para en el futuro no tan lejano ser una artista con todas las letras. Así lo demuestran sus performances, donde se desenvuelve con soltura tanto en castellano como en inglés. Pero, lejos de sus anhelos profesionales/vocacionales, también hay un lugar para los juegos más simples de la vida adolescente: “Hablo todo el tiempo con mis amigas, el fin de semana y en la semana, hablamos como si estuviéramos juntas. También organizamos actividades para hacer por videollamada como tutifruti o juegos de ese tipo, y con otras nos hacemos mascarillas y nos llamamos todo el tiempo. Otros días también pinto”.

Y los cuadros que evocan fantasiosos paisajes muestran esa faceta artística que complementan las destrezas deportivas de sus hermanos, quienes coleccionan pergaminos en el mundo del esquí, hoy en suspenso por la pandemia. Una manera de aflojar el aislamiento, que de todas formas, continúa a distancia con la rutina del colegio: “Todos los días nos levantamos como horario normal de colegio y hacemos clases virtuales. Nos levantamos a las 8 y estamos todo el día haciendo trabajos del cole, otros días hago música y baile, y sigo en contacto con todas las mismas actividades físicas sólo que por Zoom. También sigo con `Antropos´, la comedia musical a la que yo voy y seguimos haciendo de forma virtual”.

A principio del año pasado, la heredera de Valeria repitió los pasos de su madre y debutó en la pasarela internacional durante la Semana de la Moda de Milán. Taina tuvo su estreno desfilando para Roni, una talentosa diseñadora kazaka de tan sólo 14 años. Y como no podía ser de otra manera, su madre la contempló desde la primera fila en el hotel Magna Pars Suites, donde no pudo evitar emocionarse cuando su “bambina” caminó la pasarela sonriente y sin titubear. La joven dio sus primeros pasos en la escuela de modelos de la agencia de Anamá Ferreira, aunque en los últimos tiempos tomó la decisión de inclinarse hacia el mundo de la música. Que su debut haya sido en la ciudad donde Valeria más se destacó no fue un dato menor para quien fuera musa de Giorgio Armani (84) y Valentino Garavani (86). En febrero de este año, los Gravier-Mazza repitieron su presencia en la Semana de la Moda de MIlán y estuvieron en la front-row del desfile de Emporio Armani. Valeria y Alejandro otra vez asistieron con Taína, quien se llevó todos los elogios de Giorgio, un íntima amigo de la familia.

Taína dio sus primeros pasos en la pasarela a sus 10 años, siendo que su mamá y top santafesina fue descubierta por el coiffeur Roberto Giordano cuando tenía 16. Semejanzas y paralelismos de una historia familiar que recién empieza y con muchos capítulos para continuar.