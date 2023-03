Finalmente, Gran Hermano terminó, y lo hizo con grandes picos de rating. Marcos, Nacho y Julieta ya no están en "La casa más famosa del país", por eso comenzaron con la usual ronda de entrevistas en los diferentes medios de comunicación y programas.

El último en abandonar la casa fue Marcos.

Julieta Poggio quedó en tercera posición, por más que sus fans hicieron todo lo posible en cuanto a votos para que "Disney" pueda ganar la edición 2022, sin embargo, no pudo contrarrestar los votos de los fans de Nacho quien salió segundo y de Marcos Ginocchio quien fue el gran ganador.

Los tres finalistas de Gran Hermano.

La ex participante estuvo presente en Cortá Por Lozano hablando con Verónica quien la sorprendió con la entrada de su mamá Patricia Destefani: "Fue un pilar fundamental en tu vida, te apoyó desde siempre, te vio nacer... Bienvenida, Pato", anunció la conductora.

Mientras que Julieta emocionada, agregó: "¡Mami! Qué linda, te amo. Te extrañé un montón", afirmó la ex "hermanita" y su mamá también visiblemente conmovida por el reencuentro, respondió: "Ayer no nos pudimos ver mucho… Qué linda estás, muy linda. Estoy muy orgullosa de Juli. Estoy pletórica de felicidad. No le daba dos semanas adentro de la casa. Le dije 'tratá de venir a las 2 semanas para que no sea un papelón".